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Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu, Galibiyet Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu, Galibiyet Sonrası Açıklamalarda Bulundu
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Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Göztepe galibiyetinin ardından takımının ligde hak ettiği yere geleceğini ifade etti. İki oyuncunun sakatlandığını belirten Kurbanoğlu, taraftar desteklerinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, "Belki de ligin en şanssız maçını yaptık. İki oyuncumuz ağır bir sakatlık geçirdi, ambulansla götürüldü. İki oyuncu da önemli oyuncumuz ama disiplinli oynamanın karşılığını aldık. Maç kazanıp sevinecek bir pozisyonumuz yok. Biz bundan sonra her maçı disiplini artırmaya ve final niteliğinde görmeye ihtiyacımız var, buna mecburuz. Bundan sonra bütün maçları bu şekilde göreceğiz. Bu takım ligde hak ettiği yere gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz hangi takımların ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bizim her şeyden önce sahibimiz taraftardır. Taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Buraya Rıza hocamızın da etkisiyle gelerek bir maç taraftar eliyle nasıl alınır, bunun bu örneğini taraftarımız göstermiş oldu. Bundan sonra bu sayı her maç artarak devam edecek ve statta hiçbir koltuk kalmayacak şekilde taraftarımızın bizi desteklemesini rica ediyorum. Biz bizim standardımızda birçok takımın nerelerde ne tür destekler aldığını çok iyi biliyoruz. Bu konuda bizim tek desteğimiz Sivasspor ve Sivasspor sevenlerdir. Sivasspor sadece Sivaslılar için bir futbol kulübü değildir. Sivasspor şehrin en büyük marka değeri, en kıymetlisidir. Şehrin Türkiye platformundaki yüzüdür. Türkiye'deki 7 milyon Sivaslı'nın bugün Sivasspor'a vefa borcunu ödeme günüdür. Bugün Sivasspor'a maddi ve manevi destek günüdür. Sivasspor'a destek bekliyorum" diye konuştu.

Maçta sakatlanan Rey Manaj ve Simic'in hastanede durumunun takip edildiğini belirten Mustafa Kurbanoğlu, futbolcuların durumunun iyi olduğunu dile getirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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