Sivasspor Asbaşkanı Kurbanoğlu: '3 Puan Çok Önemli'

SİVASSPOR Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu : "Alacağımız 3 puan önemliydi. Biz de bu 3 puanı aldık. Bundan sonraki yarışta işimiz kolay değil. Bu saatten sonra futboldan daha önemli olan sahadaki mücadelemizdir" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Sivasspor'da karşılaşma sonrası Asbaşkan Mustafa Kurbanoğlu, açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı takımı tebrik eden Kurbanoğlu, "Bu maç bizim için tamam, devam maçıydı. Kaybetme gibi bir lüksümüz yoktu. Ligdeki şu andaki pozisyonumuz ve durumumuz belli. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Biz de bu yarışta 'varız' dedik. Bu yüzden çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Göstermiş oldukları mücadeleden dolayı Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Maç içerisinde yine anlamsız bir ofsayt pozisyonu, bildiğimiz gibi yaşadık. Bu pozisyonda hakem VAR'a çağrılmaz. Ofsayt ise ofsayttır, değilse değildir. Ancak bizim alacağımız 3 puan önemliydi. Biz de bu 3 puanı aldık. Bundan sonraki yarışta işimiz kolay değil. Bu saatten sonra da çok zor mücadelelerimiz var. Bu saatten sonra futboldan daha önemli olan sahadaki mücadelemizdir. Bizim oyuncularımızın bunu anlamış olması ve bunu idrak etmeleri lazım. Rıza hocamız da oyuncularla bu hususta hafta içerisinde toplantılar gerçekleştiriyor. Biz mücadele etmediğimiz sürece hiçbir şeyin iddiacısı olamayız. Bu mücadeleyi fazlasıyla sahaya yansıtırsak, bu süreci kazasız belasız atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.