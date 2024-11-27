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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmaları ve taktik programlarla devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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