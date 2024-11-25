Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda koordinasyon ve ısınma çalışmaları yapıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak koordinasyon ve ısınma çalışması yapıldı.

Ardından 7'ye 7 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan maçla günü tamamladı.

Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Sivasspor karşılaşması, 29 Kasım Cuma saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
img

Araç alımında yeni dönem başlıyor
img

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor
img

Takımın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivas okullar tatil mi? 26 Kasım Sivas'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Iğdırspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Iğdırspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul okullar tatil mi? 26 Kasım Salı İstanbul okul yok mu (Valilik Açıklaması)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.