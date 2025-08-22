Sivasspor, Amed Sportif Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ve taktik maçla tamamlandı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları üzerine çalışan Yiğidolar, idmanın son bölümünde ise taktik maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Diyarbakır'a gidecek. - SİVAS

