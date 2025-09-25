Sivasspor, Adana Demirspor'u 5-0 Yenerek Farklı Kazandı

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Murathan Çomoğlu

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat (Dk.81 Feyzi), Appindangoye, Okan, Uğur, Özkan (Dk.46 Kamil), Yusuf, Avramovski (Dk.62 Kerem), Ethemi (Dk.69 Kimpioka), Campos (Dk.81 Emre), Bekir Turaç Böke (Dk. 90+2 )

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Kadir (Dk.84 Aykut), Ali, Mert, Osman, Caner, Yusuf Buğra (Dk.71 Kayra), Sefa (Dk.71 Kürşat), Gökdeniz (Dk.84 Arda), Salih, Ahmet (Dk.71 Muhammed)

GOLLER: Dk.29, Dk.56 Avramovski, Dk.63, Dk.88 Bekir, Dk.79 Kimpioka ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Özkan, Appindangoye, Kerem ( Sivasspor ), Aykut ( Adana Demirspor )

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin 7'nci hafta maçında kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 5-0 galip ayrılan Sivasspor puanını 8'e yükseltti.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Campos'un açtığı ortaya kafayla yükselen Bekir Böke'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

29'uncu dakikada sağ gelişen Sivasspor atağında, Campos ceza sahası içerisinde Avramovski'yi gördü. İlk rakibinden sıyrılan Avramovski'nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

41'inci dakikada Sivasspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Okan'ın vuruşunda top kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı

55'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Avramovski'nin yerden ortasına Bekir'in vuruşunda kaleci topu çizgiden çıkardı. Dönen topu bir kez daha kontrol eden Bekir'in sağ ayağıyla vuruşunu yeniden kaleci son anda kornere çeldi.

56'ncı dakikada sağ kanattan Sivasspor'un kullandığı kornerde Ethemi'nin ortasına yükselen Avramovski'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

63'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında savunma arkasına Bekir'e atılan uzun top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Bekir'in sert şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 3-0.

79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Sivasspor'da Kimpioka'ya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kimpioka'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0.

88'inci dakikada ara pas ile ceza sahasının sağında topla buluşan Bekir'in açısının dar olmasına rağmen sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

Karşılaşma 5-0 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.