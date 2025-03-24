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Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada takım, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alanda oyun, dayanıklılık koşuları ve yarım saha maçla günü tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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