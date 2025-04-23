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Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kutladı
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Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, Antalyaspor maçı öncesi antrenmanda dev Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Antalyaspor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünde sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Sivasspor olarak; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz" notu da eklendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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