Bilardo şampiyonluğu Sivas'a geldi

Erzincan'da düzenlenen Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası'nda mücadele eden Sivaslı sporcu Yunus Çoşkun, 11 ilden 85 sporcunun katıldığı organizasyonda birinciliği elde ederek şampiyonluğu Sivas'a getirdi.

Yeşilay Kuzeydoğu Bilardo Birliği tarafından Erzincan'da düzenlenen Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası'nda Sivaslı sporcu Yunus Çoşkun büyük bir başarı elde etti.

11 farklı ilden 85 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda üstün bir performans sergileyen Yunus Çoşkun, rakiplerini geride bırakarak turnuvayı birinci sırada tamamladı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Turnuvada ikinciliği Ahmet Tunç kazanırken, üçüncü sırada Yavuz Sultan Çepni yer aldı. Organizasyonu dördüncü olarak ise Rıdvan Mutlu tamamladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yunus Çoşkun'u üstün performansı ve şampiyonluğu için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı