Haberler

Bilardo şampiyonluğu Sivas'a geldi

Bilardo şampiyonluğu Sivas'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da düzenlenen Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası'nda 11 ilden 85 sporcu arasında birinci olan Sivaslı Yunus Çoşkun, şampiyonluğu Sivas'a getirdi.

Erzincan'da düzenlenen Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası'nda mücadele eden Sivaslı sporcu Yunus Çoşkun, 11 ilden 85 sporcunun katıldığı organizasyonda birinciliği elde ederek şampiyonluğu Sivas'a getirdi.

Yeşilay Kuzeydoğu Bilardo Birliği tarafından Erzincan'da düzenlenen Bilardo Karadeniz Bölge Turnuvası'nda Sivaslı sporcu Yunus Çoşkun büyük bir başarı elde etti.

11 farklı ilden 85 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda üstün bir performans sergileyen Yunus Çoşkun, rakiplerini geride bırakarak turnuvayı birinci sırada tamamladı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Turnuvada ikinciliği Ahmet Tunç kazanırken, üçüncü sırada Yavuz Sultan Çepni yer aldı. Organizasyonu dördüncü olarak ise Rıdvan Mutlu tamamladı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yunus Çoşkun'u üstün performansı ve şampiyonluğu için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı

Böcek ailesi davasında karar çıktı! İşte sanıklara verilen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı

Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını