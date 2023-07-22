Sivas'ta Yamaç Paraşütü Tutkusu

Sivas'ta yapılamaz denen yamaç paraşütü, Sivaslılar'da adeta tutku oldu. Bir kez deneyenin bir daha vazgeçmediği spor, her geçen gün yaygınlaşıyor.

Sivas'ta yapılamaz denen yamaç paraşütü, Sivaslılar'da adeta tutku oldu. Bir kez deneyenin bir daha vazgeçmediği spor, her geçen gün yaygınlaşıyor.

Sivas'ta ters rüzgarlar nedeniyle yapılamaz denen yamaç paraşütü, bir grup spor severin katkılarıyla adrenalin tutkunu Sivaslıların vazgeçilmezi oldu. 'Dünyadaki Mars' olarak da adlandırılan Emirhan Kayalıkları'nda geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 10 sporcu tarafından başlatılan uçuşları bugün yaklaşık 60 profesyonel sporcu sürdürüyor. Amatör sporcular, profesyonel sporcuların nezaretinde bu heyecanı yaşama imkanı buluyor. Sporcular yaklaşık 250 metre yükseklikten kendilerini Sivas'ın serin rüzgarlarına bırakıp 15 dakikalık bir uçuşun ardından zeminle buluşuyor. Uçuş esnasında macera severler, kartpostallık gün batımına gökyüzünde tanık olma şansı yakalıyor.

İlk kez görenler şaşkınlık yaşıyor

Sivas'ta vatandaşların yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösterdiğini belirten paraşüt eğitmeni Fatih Şimşek, "Yamaç paraşütü extrem bir spor olduğu için vatandaşların ön yargısı bulunuyor. Kurallara uyulduğu takdirde bu spor riskli bir spor değil. Kurallara uyduktan sonra araç kullanmaktan farksız bir hale geliyor. Bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz, uçmak için gelen kişilerle de bütün güvenlik malzemelerini kuşandıktan sonra bulunduğumuz tepeden kalkış yapıyoruz. Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca bir uçuş süremiz oluyor. Halkımızı bu spora olan ön yargıyı yıkmak için buraya izlemek veya uçmak için davet ediyoruz. Bu spor Sivas'ta yeni olduğu için duyanlar şaşırıyor, ilk başta tedirgin yaklaşıyor. Sosyal medya da paylaştığımız videoları görenler buraya yoğun ilgi gösteriyor, taleplerimiz artmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız bu spora yoğun ilgi gösteriyor. İlk defa uçan insanlarda tedirginlik oluyor. Buradan kalkış yaptıktan sonra korkulacak bir şey olmadığını anlıyorlar. İlk defa uçanların unutamadığı spor, indikten sonrada uçan kişilerin gözlerinde o heyecanı görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkese tavsiye ederim"

İlk defa yamaç paraşütü sporunu yapan Ali Yıldırım, "Sosyal medya aracılığıyla Sivas'ta böyle bir sporun olduğunu öğrendim. Buradaki hocalarımıza ulaştım. Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede uçuşlar yapılıyor. 250 metre yükseklikten uçuşlar yapılıyormuş. Diğer şehirlerde böyle sporlar yapılıyordu Sivas'ta olması şaşırttı. Hocaların anlattığına göre zor bir durum yokmuş, çok heyecanlıyım. Herkesin yapmasını da tavsiye ederim" dedi. - SİVAS