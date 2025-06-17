Sivas'ta Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı

Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 550 sporcu katılıyor.

Yıldızlar kategorisiyle başlayan şampiyonada, geleneksel kıyafet giyen sporcular atış yaptı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Selvi, 35 ilden 550 sporcuyu Sivas'ta ağırladıklarını belirterek, "Bu organizasyonda amacımız spor, yarışmak ve madalya almak ama bizim için önemli olan köklerimizden geleceğe bu kültürü yaymak." dedi.

Okçuların geleneksel kıyafetlerle ve yaylarla yarıştığını ifade eden Selvi, "35 ilden 25 hakemimiz ve 550 sporcumuzla birlikte Sivas'ta yaklaşık 1000 kişiyi ağırlıyoruz. Sivas'ta ağustos ayında da bir Türkiye Şampiyonası yapılacak." diye konuştu.

Yarın sona erecek şampiyonada, dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.