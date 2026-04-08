Şehitler Anısına Futbol Müsabakası

Sivas'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakada, il protokolü, emniyet teşkilatı mensupları ve gazeteciler, üzerinde Sivaslı şehitlerin isimlerinin yazdığı formaları giydi.

Müsabaka öncesinde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü bir gelenek ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu söyledi.

Şimşek, müsabakanın şehitler anısına düzenlendiğini belirterek, "Polislerimiz ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için hukukun üstünlüğünü esas alarak 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlıkla görev yapıyor. Bu görevi ifa ederken canlarını ortaya koyuyorlar. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Vali Şimşek'in de formasını giydiği kırmızı takım, müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

Şimşek, müsabakanın ardından her iki takımı da tebrik ederek, etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Programda Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
