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Minik basketbolcular kupalarına kavuştu

Minik basketbolcular kupalarına kavuştu
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Sivas'ta düzenlenen U10 Erkekler, U11 Kızlar ve U10 Kızlar Basketbol Turnuvaları tamamlandı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'ndaki organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Sivas'ta düzenlenen U10 Erkekler, U11 Kızlar ve U10 Kızlar Basketbol Turnuvaları tamamlandı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ardından dereceye giren takımlar düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve Türkiye Basketbol Federasyonu faaliyet programında yer alan U10 Erkekler, U11 Kızlar ve U10 Kızlar Basketbol Turnuvaları sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, minik sporcular hem mücadeleleri hem de ortaya koydukları performanslarla beğeni topladı. Büyük heyecana sahne olan turnuvaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Törende başarılı takımlara kupa ve madalyaları; Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, Yıldızeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Kargan ile Basketbol İl Temsilcisi Oğuzhan Çongar tarafından takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise, turnuvaya katılan tüm sporcuları ve takımları tebrik ederek, "Çok güzel bir turnuva oldu. Mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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