Sivas'ta Görme Engelliler Futsal Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve 16 ilden 200 sporcunun katıldığı 'Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları', Sivas'ta başladı. Müsabakalar, 8 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Görme Engelliler B2-B3 Futsal 2. Lig Yükselme Grup Müsabakaları" Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu ve Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 16 ilden 200 sporcu katılım sağlıyor.

Müsabakalarda şampiyon olan 2 takım 1. Lig'e yükselecek.

Müsabakalar, 8 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
