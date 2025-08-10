Sivas'ta Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Sivas'ta düzenlenen Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın son gününde final atışları yapıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, kazananın Türk okçuluğu olduğu Türkiye Şampiyonası'nı tamamladıklarını söyledi.

Toksöz, mücadele eden okçuları kutlayarak, "Kürsü alan tüm kemankeşleri tebrik ediyorum. Yaz kış demeden Türk okçuluğunu yaşatmak adına mücadelemizi sizlerle beraber sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise okçuları Sivas'ta ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

Aksu, etkinliğin önemine değinerek, "30 şehirden 400 sporcumuzu Sivas'ta ağırlamak çok önemli, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak bizim kültürümüze bağımlılığımızın en önemli göstergesidir. Bunu da sağ olsun federasyonumuz çok iyi bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Okçuların geleneksel kıyafetlerini giyerek atışlarını gerçekleştirdiği yarışlarda, genç kadınlarda Afra Betül Yenipazar, büyük kadınlarda Fulya Erilli Aybar, genç erkeklerde Mustafa Çelik, büyük erkeklerde İlker Mutlu, takım kategorisinde ise genç erkeklerde Isparta Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, büyük erkeklerde Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, genç kadınlarda Meram Belediyespor Kulübü, büyük kadınlarda Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu.

Konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler bireysel atışlar ile takımlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.