Sivas'ta Gençler-Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Başladı
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan şampiyona, Sivas'ta 30 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış seremonisi de yapıldı, mücadeleler yarın sona erecek.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Gençler-Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Sivas'ın ev sahipliğinde başladı.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya 30 ilden 400 sporcu katılım sağlıyor.

Heyecan dolu şampiyonanın açılış seremonisi de gerçekleştirildi. Açılış törenine; Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın, Sivas Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Şampiyona yarın sona erecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
