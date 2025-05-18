Sivas'ta Galatasaray Şampiyonluğu Coşkusu

Sivas'ta Galatasaraylı taraftarların coşkusu

Hüsnü Ümit AVCI - SİVAS, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sivas'ta Galatasaray taraftarı, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde şampiyonluğu kutladı. Bir grup Sivasspor taraftarı ise kutlama yapan Galatasaray taraftarına tepki gösterdi. Çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.