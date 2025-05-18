Sivas'ta Galatasaray Şampiyonluğu Coşkusu

Sivas'ta Galatasaray Şampiyonluğu Coşkusu
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Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için Sivas'ta bir araya gelen Galatasaray taraftarları, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde coşkulu kutlamalar yaptı. Ancak Sivasspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Olaylar sırasında çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Sivas'ta Galatasaraylı taraftarların coşkusu

Hüsnü Ümit AVCI - SİVAS, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sivas'ta Galatasaray taraftarı, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde şampiyonluğu kutladı. Bir grup Sivasspor taraftarı ise kutlama yapan Galatasaray taraftarına tepki gösterdi. Çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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