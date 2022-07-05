Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Sivas'ta düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

TEF'in 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "10-12-14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası", 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde bin 400'ü aşkın eskrimciyi Sivas'ta bir araya getirdi.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sporcular 9 gün boyunca kürsü mücadelesi verdi.

Şampiyonanın ilk üç gününde epe, ardından üç gün boyunca flöre ve son üç günde ise kılıç branşında sporcular piste çıktı.

Sivas ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere Türkiye'nin 37 ilinden eskrimci katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Baydil, TEF Teknik Kurul Üyeleri Mustafa Uslular ve Ali Yasin Bayram, Sivas Gençlik Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Sivas Sporcu Eğitim Merkez Müdürü Yusuf Keskin, Sivas Eskrim İl Temsilcisi Recep Korkmaz, Müsabaka Gözlemcileri Uluslararası Hakem Fatih Güneş, Milli Hakem Nazike Gizem Bayındır ve Milli Hakem Mehmet Onay verdi.

Turnuvada 14 yaş altı erkekler epede Doruk Erolçevik, kızlarda Berra Canpolat, 12 yaş altı erkekler epede Sarp Araydın, kızlarda Nil Aksan, 10 yaş altı erkekler epede Doruk Durmuş, kızlarda Ece Torucu birinci oldu.

14 yaş altı erkekler flörede Arda Barış Demircan, kızlarda Alara Atmaca, 12 yaş altı erkek flörede Poyraz Ali Ekici, kızlarda Elif Ada Yılmaz, 10 yaş altı erkek flörede Mete Kutanis, kızlarda Selin Ece İncesu birincilik kürsüsüne çıktı.

14 yaş altı erkekler kılıçta Yiğit Ayaz, kızlarda Deniz Duyan, 12 yaş altı erkekler kılıçta Ziya Arda Osmanağaoğlu, kızlarda Elif Zeren Eşsiz, 10 yaş altı erkekler kılıçta Ali Şendurgut, kızlarda Didem Güner birinciliği paylaştı.