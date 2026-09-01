Haberler

Sivas'ta U-15 Futbol Turnuvası Başladı

Sivas'ta U-15 Futbol Turnuvası Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 107. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası başladı.

Sivas'ta 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası başladı. Genç futbolcular, 5 takımın katıldığı organizasyonda dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 107. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen U-15 4 Eylül Futbol Turnuvası, Sivas'ta başladı.

Karayolları Spor Tesisi ve 4 Eylül Spor Vadisi sahalarında düzenlenen organizasyona 5 takım katılım sağlıyor. Heyecan dolu maçlarda takımlar derece yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Heyecan dolu turnuvanın başlama vuruşunu ise Sivas Vali Yardımcıları Ahmet Yeşilyurt ve Mustafa Caner Culukar gerçekleştirdi. Programa Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürleri Ufuk Demir ile Ergün Çoban da katıldı.

Müsabakalar 4 Eylül Cuma günü düzenlenecek final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi

Kısa yoldan zengin olacaklardı, hikayenin sonu kötü bitti

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktorlar, kritik anları anlattı
Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Herkes merak etmişti: Kırgız çocukların hediyesinin anlamı çok büyük

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt