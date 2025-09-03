Sivas'ta 3. Uluslararası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri Yapıldı

SİVAS Kongresinin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 3'üncü Uluslararası Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen Karakucak Güreşlerine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve güreşseverler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güreşe katılan sporculara müsabakalarda başarılar dileyerek, "Kuşkusuz ki ata sporumuz güreş bu topraklarda yalnızca bir spor değil aynı zamanda ahlakın, disiplinin ve kardeşliğin sembolüdür. Sivas güreş yurdu pehlivanlar ocağıdır. Bu geleneğin yaşatılması ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi dava adamlarının isimlerinin bu meydanlarda ebedileştirilmesi hem şehrimiz hem de ülkemiz için ayrı bir öneme sahiptir. Bu tür organizasyonlar sadece bir sportif etkinlik değil, birlik ve beraberliğimizin, kültürel mirasımıza sahip çıkışımızın güçlü bir göstergesidir. Bu tür organizasyonlar Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül gibi pehlivanların, şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Sivas bugün olduğu gibi gelecekte de güreşte adından söz ettirecektir" dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Sivas güreş denildiği zaman akıllara ilk gelen illerden birisidir. Sivas güreşte çok başarılı olan ünlü isimler yetiştirdi. Ahmet Ayık, Taha Akgül, Hamza Yerlikaya gibi isimler var. Kıymetli güreşçiler hem ulusal hem de uluslararası arenada şehrimizi ve ülkemizi temsil ettiler. Bizde belediye olarak geçen sene kulübümüzü kurduk ve son bir yılda iki güreşçi kardeşimiz milli takıma girmeye hak kazandı. İnşallah ülkemizi yurt dışında yapılacak olan yarışmalarda temsil edecekler. Bu kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Bu meydanlarda yeni şampiyonlar yetişecek ve bizleri gururlandırılacaklar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başlayan güreş müsabakalarına Türkmenistan, İran, Azerbaycan ve Afrika'dan 500 sporcu katıldı.

