Sivas haberi | SPOR Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgi

Sivas habere göre Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgiVIDEO YOKHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, karşılaşmanın ücretsiz dağıtılan biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Sivassporlu taraftarlardan Malmö maçına yoğun ilgi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un taraftarları, karşılaşmanın ücretsiz dağıtılan biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kent meydanındaki Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlara 3 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz bilet dağıtımı yapılıyor. Taraftarlar, belediyenin tüm biletleri satın alarak ücretsiz dağıtması dolayısıyla Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Taraftarlardan Sefa İptir, Sivasspor'a başarı dileyerek, "Umarım ülkemiz ve Sivassporumuz için en hayırlısı olur, turu inşallah geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Aşur Şanver ise Galatasaraylı olduğunu ancak bu karşılaşmada Sivasspor'u desteklemek için tribünlerde yerini alacağını söyledi.

Almanya'dan tatil için memleketi Sivas'a gelen Cesur Yerli de dün bilet kuyruğuna girdiğini ancak alamayınca sabah erken saatlerde yeniden gişe önüne geldiğini ifade etti. Belediye Başkanı Bilgin'e teşekkür eden Yerli, kırmızı-beyazlı ekibe başarı diledi. (DHA)