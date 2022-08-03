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Sivas haberleri... Sivasspor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Sivas haberleri... Sivasspor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Sivas haberler: Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'de oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinde ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP alt tribün 100, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 30, misafir tribün ise 39 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Diğer yandan Demir Grup Sivasspor'un, 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton üst tribünü E ve Osman Seçilmiş güney alt tribünü C bloklarda yer alan taraftarın elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi nedeniyle burada yer alan taraftarların Gaziantep FK maçına giriş yapamayacağı da bildirildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Gaziantep FK Sivasspor Sivas Spor Haberler

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