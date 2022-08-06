Sivas haberi... Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: 1-1 Sivas haberi: STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner ÖzaralDEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer - Murat (Dk. 75 James), Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem (Dk. 86 Cofie), Yatabare (Dk. STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer - Murat (Dk. 75 James), Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan, Robin Yalçın, Ulvestad, Gradel, Kerem (Dk. 86 Cofie), Yatabare (Dk. 86 Angielski) GAZİANTEP FK: Günay - Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa (Dk. 89 Mirza), Jevtovic, Furkan (Dk. 73 Merkel), Markovic (Dk. 64 Veliu), Maxim, Figueiredo (Dk. 73 Ömürcan) GOLLER: Dk.64 (P) Gradel ( Sivasspor ) - Dk. 22 Maxim ( Gaziantep FK) SARI KARTLAR: Caner, Yatabare (Demir Grup Sivasspor ) - Djilobodji, Hanousek, Furkan ( Gaziantep FK) Spor Toto Süper Ligin ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takım de sezona 1'er puanla başladı. 9'uncu dakikada Kerem'in pasında ceza alanına girerken Yatabare'nin sağ çaprazdan şutunu kaleci Günay çeldi. 22'nci dakikada sağ çaprazda Markoviç'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maxim kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Muammer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1. 36'ncı dakikada sağ kanattan Kerem içeriye ortaladı, uygun durumdaki Goutas istediği kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta gitti. 53'üncü dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında solda buluşan Gradel ceza alanına ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti. 61'inci dakikada soldan Gradel'in ortaladığı topa geriden gelen Yatabare vurdu, kaleci Günay çıkardı. Dönen topa Ulvestad şutunu çekti, savunmada Hanousek eliyle müdühele edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 64'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Gradel, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 85'inci dakikada soldan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Djilobodji vurdu, az farkla top yandan dışarı gitti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. - Sivas Spor Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin Gaziantep FK Sivasspor Gaziantep Sivas Spor Haberler

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