Sivas Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Sporun Birleştirici Gücüne Vurgu Yaptı
Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesi yönetimi ile yaptığı görüşmede sporun toplum üzerindeki olumlu etkileri ve centilmenlik önemine dikkat çekti. Ziyarette Alaağaçlı’ya plaket takdim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, sporun birleştirici güç olduğunu belirterek, sporda centilmenliğin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi yönetimi, Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Sivas Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Alaağaçlı'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, yönetim kurulu üyeleri, Göktürk Fırat, Mustafa Ateş, Abdullah Yiğit ve Oğuzhan Sarzep, Sivas Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, TSYD'nin sporun toplum üzerindeki olumlu etkileri, gençlerin spora yönlendirilmesi ve spor etkinliklerinde güvenliğin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Alaağaçlı'ya plaket

Ziyarette TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, günün anısına Sivas Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı'ya plaket takdim etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ise ziyaretlerinden dolayı Çağlayan ve TSYD Sivas Şubesi yönetimine teşekkür ederek, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Alaağaçlı, TSYD'nin uzun yıllardır sporun gelişimine yön veren önemli bir kurum olduğunu belirterek, sporun birleştirici gücünü topluma aktarmada derneğin büyük bir rol üstlendiğini ifade etti. Sporun sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda dostluk, centilmenlik ve dayanışma kültürünü pekiştiren bir unsur olduğunu da vurgulayan Alaağaçlı, TSYD'nin bu değerleri kamuoyuna aktarmadaki başarısına dikkat çekti ve başarılar diledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
