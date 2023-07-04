Sivas Belediyesi Şeyh Şamil Spor Kompleksi Tamamlanma Aşamasında

Sivas Belediyesi tarafından yapılan Şeyh Şamil Spor Kompleksi tamamlanma aşamasına geldi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde inşa edilen modern tesis, her yaştan sporsever için büyük bir imkan sağlayacak.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan Şeyh Şamil Spor Kompleksi tamamlanma aşamasına geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 25 bin metrekare alana inşa edilen modern tesis, her yaştan sporsever için büyük bir imkan sağlayacak.

Spor kompleksinde kadın ve erkek yarı olimpik yüzme havuzları, basketbol, voleybol, tenis, futbol sporlarının yapılacağı kapalı spor salonu, çok amaçlı açık spor sahaları, bisiklet, koşu yolu, kaykay pisti ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Projeyi inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, spor kompleksinde son rötuşların yapıldığını belirterek, yakın zamanda hizmete açılacağını ifade etti.

Şehre değer katacak bir projeyi hayata geçireceklerini aktaran Bilgin, "Şeyh Şamil Spor Kompleksini kısa zamanda hizmete açacağız. Şehrin ihtiyacı olan yatırımları, istek ve talepleri, ortak akıl ve istişare ile dinleyerek şehre hizmet edecek rantabl projeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğitler, Şeyh Şamil, Huzur, Gülyurt, Yeşilyurt, Ahmet Turan Gazi, Mehmet Akif Ersoy mahalleleri ile bölgeye hitap edecek tesisi kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını vurgulayan Bilgin, "Başta spor camiamıza ve gençlerimize hizmet edecek, mükemmel, her açıdan düşünülmüş bir spor merkezini hayata geçireceğiz. Tesisin şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kara sevdamız Sivas'ımız için hizmetler ve eserler üretmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.