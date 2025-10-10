Haberler

Sivas Belediyesi, Amatör Spor Kulüplerine 4 Milyon Lira Destek Sağladı
Güncelleme:
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde 40 amatör spor kulübüne toplamda 4 milyon lira nakdi ve malzeme desteği sağladıklarını açıkladı. Uzun, gençliğe yapılan yatırımın önemini vurguladı.

Sivas Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 40 amatör spor kulübüne destekte bulundu.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde amatör spor kulübü temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi.

Programda konuşan Uzun, spor kulüplerine 2 milyon lirası nakdi, 2 milyon lirası spor malzemesi olmak üzere 4 milyon liralık destek sağlandığını söyledi.

Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe olduğunu vurgulayan Uzun, "Bu desteğimizi gençlerimizin ve çocuklarımızın gelecekte daha iyi yerlere gelebilmesi adına sağlıyoruz. Bu desteği sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Sivasspor'umuza 40 milyon liralık destek sağladık"

Uzun, belediye bünyesinde sürdürülen sportif faaliyetlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Şu an bünyemizde 2 bin lisanslı sporcumuz var. Yaz aylarında açmış olduğumuz spor okullarında 2 bin 500'ün üzerinde çocuk ve gencimiz tesisimizden faydalanıyor ve eğitim alıyor. Önümüzdeki yıl inşallah Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'mizdeki sentetik sahayı tamamen yenileyeceğiz ve tekrar sizlerin kullanımına sunacağız. Bunların dışında her mahallemize yeni spor alanları kazandırıyoruz. Bu yıl Sivasspor'umuza 40 milyon liralık destek sağladık. Sivasspor'umuzun hem isim hakkını hem de göğüs reklamını aldık. Sivasspor'umuz Süper Lig'den 1. lige düştü ama biz belediye olarak yalnız bırakmadık. Sivas Belediyesi olarak Osman Seçilmiş başkanımızdan bu tarafa belki de en büyük desteği sağlamış olduk, bununla da gurur duyuyoruz."

Desteklerinden dolayı belediye başkanı Uzun'a teşekkür eden ???????Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, "Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde, ayni ve nakdi yardımların sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama en çok Belediye Başkanımız Uzun ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de amatör sporun, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkan Vekili Ufuk Demir ise amatör spor kulüplerinin gelişmesi adına yapılan ayni ve nakdi yardımlar için Uzun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
