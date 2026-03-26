Sivas Adliyesi personelinden Sivasspor'a tribün desteği

Sivas Adliyası personeli, Sivasspor'un kritik maçında destek olmak amacıyla toplu bilet alımı gerçekleştirecek. Adliye Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, bu organizasyonla hem şehrin takımına destek vereceklerini hem de birlik ruhunu güçlendireceklerini belirtti.

Sivas Adliyesi personeli, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erok arasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için toplu bilet alımı yaparak takımlarına destek verecek.

Sivas Adliye Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Sivasspor'u kritik Esenler Erokspor karşılaşmasında yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Adliye çalışanları ve ailelerinin maça katılımını sağlamak amacıyla toplu bilet alımı gerçekleştireceklerini dile getiren Yiğit, " Sivas'ta birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan bu organizasyonla, şehrin en önemli değerlerinden biri olan Sivasspor'a tribün desteğinin artırılmasını ve farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yiğit, adliye camiasının bu örnek girişiminin hem sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu hem de şehrin takımına sahip çıkma bilincini pekiştirdiğini vurguladı.

Sivasspor'un bu kritik süreçte yanında olmanın, sadece sportif bir destek değil, aynı zamanda şehre olan aidiyetlerinin göstergesi olduğunu belirten Yiğit, tüm adliye personelinin aileleriyle tribünde yer alarak takıma moral vermek istediğini kaydetti.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Ceran, Fatih Karadağ, Sevda Yuvacı ve Tuğba Ateş ise organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, katılımın her geçen gün arttığını ve Sivas'ta güçlü bir destek atmosferi oluşturulacağı dile getirdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

NATO'dan kritik hamle: Komşu ülkedeki Türk askeri tahliye edildi

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
'Eniştemin istismarına maruz kaldım' dedi, bakanlık devreye girdi

"Eniştemin istismarına maruz kaldım" dedi, bakanlık devreye girdi