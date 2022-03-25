Sissoko, "Yeni Modric" diyerek milli futbolcuyu İtalyan devine önerdi: Tam aradığınız oyuncu
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Juventus'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi. Sissoko, milli futbolcumuzun Real Madrid'in yıldızı Modric'in seviyesine çıkabileceğini belirtti.
2008-2011 yılları arasında Juventus'ta forma giyen eski futbolcu Mohamed Sissoko, İtalyan basınına milli futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 7 gol, 8 asistle oynayan ve ismi Avrupa devleriyle anılan Orkun Kökçü'nün Juventus için uygun bir oyuncu olduğunu dile getiren Sissoko, milli futbolcunun uygun bir bonservis ve düşük maaşla kadroya katılmasının uygun olacağını düşündüğünü aktardı, ''Bana göre Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. O, Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı. Kesinlikle harekete geçmeliler." dedi.
Eredivisie'den gelen oyuncuların Serie A'ya çabuk uyum sağladığına parantez açan tecrübeli futbol adamı, ''Yaşı genç olmasına rağmen Feyenoord'un 10 numarası. Türk Milli Takımı ile ondan fazla maçta şans buldu. bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu.'' ifadelerini kullandı.
Orkun'un orta sahanın her bölgesinde oynayabileceğine vurgu yapan Sissoko, 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric seviyesine çıkabilecek potansiyelde olduğunu da sözlerine ekledi.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022