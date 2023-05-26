Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

Şırnak'ta düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final maçları oynandı. Tekli erkeklerde Çağan Çetin, tekli kızlarda ise Ayşe Bal şampiyon oldu. Şampiyonlar için düzenlenen madalya törenine vali, belediye başkanı, sporcular ve tenis severler katıldı.

Şırnak'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final karşılaşmaları oynandı. Finallerde tekli erkeklerde Çağan Çetin, tekli kızlarda ise Ayşe Bal rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'den 66 sporcunun katılımıyla 22 Mayıs'ta açılışı yapılan turnuvanın final maçı oynandı. Karşılaşmalarda tekli erkeklerde Çağan Çetin ve Kerem Genç, tekli kızlarda ise Ayşe Bal ve Alman Lina Freya Simonsen karşı karşıya geldi. Tekli erkeklerde Çağan Çetin, kızlarda ise Ayşe Bal şampiyon oldu.

Yapılan konuşmalardan sonra şampiyon sporculara kupa ve madalyaları verildi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.