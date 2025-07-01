Şırnak'ta Futbol Seçmeleri Başladı: Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor

Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçmeler başladı.

Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapılan seçmelerde 9-14 yaş arasındaki çocuklar, futboldaki hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, AA muhabirine, okulların tatil edilmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) öncülüğünde yürütülen Spor Okulları Projesi'nin başladığını söyledi.

Kentte yoğun genç nüfusunun olduğunu, bu amaçla çeşitli kurslar açtıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Bunların başında da futbol gelmektedir. Kentte binlerce çocuk futbola ilgi göstermektedir. Bizler de antrenörler gözetiminde hem eğitim vermek hem yetenekli sporcuları Türk sporuna kazandırmak için altyapı çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyoruz. Amacımız profesyonel liglerde oynayabilecek futbolcuları keşfedip bunları büyük takımlara, milli takıma kazandırmak."

Avcı, yaz boyunca il ve ilçe tesislerinde düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları beklediklerini dile getirdi.

Antrenörü Metin Cavlak da bu yıl futbola yoğun talebin olduğunu ifade ederek, velilere teşekkür etti.

Futbol seçmelerinde çocukları "Geleceğin Yıldızları Burada Yetişiyor" temasıyla seçtiklerini aktaran Cavlak, "Burada yarım saatlik çift kale maçta sivrilen sporcuları ayırarak 2025-2026 sezonu için uygun görülen yaş kategorisinde resmi olarak maçlara hazırlıyoruz. U15, U16 altyapı takımında oynayacaklar. Okulların kapanmasıyla çocuklara yaz boyunca futbol eğitimi veriyoruz. Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden başında geliyor. Bu da bizim için büyük bir avantajdır." diye konuştu.

Seçmelere katılan Yunus Ercan Ermiş de antrenörlerin gözetiminde ilk 2 gündeki elemeleri geçtiğini ve bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ailesinin de büyük desteğini aldığını ve babasıyla geldiğini aktaran Ermiş, "Gelecekte iyi bir sporcu olmak ve milli takıma seçilmek istiyorum." dedi.

Tayyip Berke Vurgun da seçmeleri geçerek, altyapıda yer almak istediğini kaydetti.??????????????