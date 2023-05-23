Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Şırnak'ta gerçekleştiriliyor. Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katılıyor. İkinci gününde birinci tur müsabakaları yapılan turnuvada sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Şırnak'ta düzenlenen "2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası", birinci tur müsabakalarıyla devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya, Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katılıyor.

Dün açılışı yapılan turnuvanın ikinci gününde gerçekleştirilen birinci tur müsabakalarında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

İngiltere'den turnuvaya katılan 16 yaşındaki tenisçi Duzerv Florentino, yaptığı açıklamada, Şırnak'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu, çok iyi bir turnuva olacağına inandığını söyledi.

Organizasyonda iyi bir derece elde etmek istediğini belirten Florentino, "Umarım her şey istediğim gibi olur. Bu turnuvada çeyrek finale kadar çıkmak istiyorum. Daha turnuvada yeni sayılırım ama ileriki yıllarda çok başarılı bir tenisçi olmayı arzuluyorum. Tekrar burada organizasyon olursa tekrar gelmeyi çok isterim." diye konuştu.

Sporcunun babası Covanni Florentino ise kızı ve eşiyle geldiği kentte çok sıcak bir ilgiyle karşılandıklarını dile getirdi.

Tenis için güzel bir ortam olduğunu ifade eden Florentino, ülkeleri adına yarışan kızının iyi bir dereceyle turnuvayı tamamlayacağına inandığını kaydetti.