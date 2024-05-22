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Şırnak'ta çobanlık yapan genç futbolcu keşfedilmeyi bekliyor

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan ve aynı zamanda futbol oynayan Ender Sağım, yeteneğinin keşfedilmesini bekliyor. 16 yaşındaki genç futbolcu, profesyonel futbolcu olmayı hedefliyor ve büyük takımlarda oynamak istiyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çobanlık yapan ve aynı zamanda futbol oynayan Ender Sağım, keşfedilmeyi bekliyor.

8 kardeşin en küçüğü olan Ender Sağım, okulda, dağda, yaylada, çobanlık yaparken de sürekli olarak antrenman yapıyor ve futbol oynuyor. Keşfedilmeyi bekleyen Ender, yeteneğinin keşfedilmesini bekliyor. Profesyonel futbolcu olmayı hedefleyen 16 yaşındaki futbolcu büyük takımlarda oynamak istiyor.

Hayalinin futbolcu olduğunu söyleyen Ender Sağım, "Hayvanlarımız var, çobanlığa gittiğimde boş arazi gördüğüm zaman antrenmanlarımı yapıyorum. Günde iki saat çalışıyorum. 8 kişilik bir ailede yaşıyorum. Futbolcu olmak istiyorum. Köyüme ve milletime destek olmak istiyorum. Futbolcu olup, iyi bir yerlere, gelmek istiyorum. Antrenmanlarımı da dağda, yaylada, düz bir yer gördüğümde aksatmadan yapıyorum. 7 yaşımdan beri her gün antrenman yapıyorum" dedi.

Baba Kadir Sağım ise, "Oğlum okulda ve hayvanların yanında iken sürekli top oynuyor. Hayvanların yanına gittiğinde topunu da yanına alarak gidiyor. Futbolcu olmak istiyor. Bu yeteneğinin keşfedilmesini istiyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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