Haberler

Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 6. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı deplasmanda Sivasspor'un eski yıldızı Rey Manaj'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda kritik bir zafer elde etti. Sırbistan'ın ikincilik ihtimali mucizelere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 6. maç haftasında Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Stadion Dubocica'da oynanan maçı konuk ekip Arnavutluk 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET MANAJ İLE GELDİ

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada geçmiş dönemlerde Sivasspor ile Süper Lig'de harikalar yaratan Rey Manaj kaydetti. Mücadelede Bodrumsporlu Arlind Ajeti 90 dakika, Rizesporlu Qazim Laci ise 78 dakika forma giydi.

SIRBİSTAN'IN ŞANSI MUCİZELERE KALDI

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, puanını 11'e yükseltti ve ikinci sıraya yükseldi. Grupta 3. sırada yer alan Sırbistan ise 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Andorra'ya konuk olacak. Arnavutluk bu maçı kazanması durumunda Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerine son verecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBabayaro:

Cetnik işareti mi yapıyor lan o

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti

''Montella'dan olmaz'' diyenleri utandıracak istatistik! Tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.