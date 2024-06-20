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Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

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EURO 2024'te boy gösteren Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk maçındaki "Sırpları öldür" tezahüratları nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, UEFA'ya en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk arasında oynanan EURO 2024 maçında taraftarların skandal tezahüratları nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu.

"YAŞANANLAR SKANDALDIR"

B Grubu'nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta taraftarların, "Sırpları öldür" tezahüratları duyuldu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Surbatovic, Sırp devlet televizyonu RTS'ye verdiği demeçte, "Yaşananlar skandaldır ve UEFA'dan, turnuvaya devam etmemek anlamına gelse bile yaptırım uygulamasını isteyeceğiz" dedi.

"CEZA VERMEZSENİZ..."

Surbatovic, "UEFA'dan her iki ülkenin federasyonlarını cezalandırmasını talep edeceğiz. Buna katılmak istemiyoruz, ancak UEFA onları cezalandırmazsa, nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz. Münferit vakalar nedeniyle cezalandırıldık ve taraftarlarımız diğerlerinden çok daha iyi davrandı. Bir taraftar ırkçı hakaretler nedeniyle cezalandırıldı ve bunun diğerlerine atfedilmesini istemiyoruz. Biz Sırplar centilmeniz ve açık kalpliyiz, bu yüzden taraftarlara centilmen kalmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hırvatistan Sırbistan Futbol Spor Haberler

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