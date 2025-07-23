Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak

Sırbistan'ın en büyük Müslüman nüfusuna sahip şehrinin futbol kulübü Novi Pazar, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Polonya'nın Jagiellonia ekibini ağırlayarak tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösterecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, Sırbistan temsilcisi, yarın TSİ 20.00'de Polonya ekibini yaklaşık 10 bin kapasiteye sahip olan Novi Pazar Şehir Stadı'nda konuk edecek. Deplasmandaki rövanş maçı ise 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Wyszkow şehrinde oynanacak. Novi Pazar, turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

GEÇEN SEZONU 3. SIRADA BİTİRDİ

Novi Pazar, geçen sezon 16 takımın mücadele ettiği Sırbistan Süper Ligi'nde normal sezonu 8. sırada bitirerek şampiyonluk turunda yer almıştı. Şampiyonluk turunda ise 8 takım arasında Novi Pazar, geçen sezonu şampiyon Kızılyıldız ve ikinci sıradaki Partizan'ın ardından 3. sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

BOŞNAK YOĞUNLUKLU ŞEHRİN YÜZDE 83'Ü MÜSLÜMAN

Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar şehri, Sırbistan'ın en fazla Müslüman nüfusuna sahip yerleşim yeri konumunda bulunurken, şehirdeki yaklaşık 106 binlik nüfusun yüzde 83'ünün Müslüman olduğu belirtiliyor. Halkın yaklaşık yüzde 87'i Hristiyan olan Sırbistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 4'ü ise Müslümanlar oluşturuyor. Ülkedeki 280 binlik Müslüman nüfusunun yaklaşık 90 bini ise Novi Pazar şehrinde yaşıyor.

OSMANLI ESERLERİ

Osmanlı Devleti döneminde şehir, Balkanlar'ın genelinde Sancak bölgesinin kültür başkentiydi. Şehirde 16. yüzyılda yapılan Altun Alem Camisi ve 17. yüzyıldan kalma Emir Ağa Hanı bulunmaktadır. Altun Alem Cami, 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı döneminde inşa edilmişken Novi Pazar'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri 17. yüzyılda kente gelen tüccarları ağırlamak için inşa edilen Emir Ağa Hanı'dır.

SANCAK İSMİYLE KURULAN TAKIMIN ADI DEĞİŞTİ

Batı Balkanlar'daki Müslüman Boşnak ağırlıklı bölgesini temsil eden mavi-beyazlı kulüp, 1928 yılında Sancak adı altında kuruldu. Adı Dezeva olarak değiştirilen kulüp 1962 yılına kadar bu isimle oynamış, daha sonra Ras Kulübü ile birleşince adı Novi Pazar olarak değişmişti.