Sipay Bodrum FK, Yeni Sezon İçin Dayanışma Gecesi Düzenledi

Trendyol 1. Lig takımlarından Sipay Bodrum FK, yeni sezon öncesi düzenlediği dayanışma etkinliğinde buluştu.

Ege ekibinin 2025-2026 sezonu öncesinde ilçedeki bir otelde düzenlenen dayanışma gecesinde, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve basın mensupları bir araya geldi.

Kulüp başkanı Aşkın Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını, hedeflerinden sapmadıklarını söyledi.

Bu yıl tesisleşmeye ağırlık vereceklerini ifade eden Demir, geleceğe yatırım yapmak istediklerini vurguladı.

Başkan Demir, kadroda çok fazla değişiklik olmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ekibimize güveniyoruz, arkadaşlara inancımız fazlasıyla mevcut. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var. Geçen yıl 13 yabancıyken bu yıl 8 yabancıya düştü. Dolayısıyla elimizden çıkarmamız gereken 5 yabancı futbolcumuz var. Şu an 2 oyuncuyla yollarımız ayrıldı, 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. 2 yeni genç futbolcu aldık, geçen yıl ki kadromuzun arkasındayız. Başarı sadece puanla ilgili değil, biz biraz haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz ama bunlar bahane de değil. Üst lige çıkmak için elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz."

Burhan Eşer : "Kulübümüzü hak ettiği yere getireceğiz"

Teknik direktör Burhan Eşer de kendisi için farklı duyguların ve gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

Yönetimin ve herkesin desteğiyle bu göreve layık görüldüğünü vurgulayan Eşer, "İnşallah alnımızın akıyla bu görevi yerine getirip, kulübümüzü hak ettiği yere getireceğiz. Taraftarımız bizim için çok önemli. İçeride ve dışarıda her zaman desteklerini bizden esirgemiyor. Bana olan ilgi alaka da beni çok mutlu etti. Hayatımdaki önceliğim hiçbir zaman kendim olmamıştır. Burada da kendi başarımdan önce kulübümün başarısı ve menfaatidir." ifadelerini kullandı.

Fiziksel kapasitesi yüksek oyun anlayışı benimsediklerini anlatan Eşer, futbolculara bunu aşıladıklarını ve oyuncuların da bu sistemi desteklediğini kaydetti.