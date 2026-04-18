1. Lig'de zirve yarışı kızışıyor

1'inci Lig'de yarın Play-Off hattında yer alan Sipay Bodrum Futbol Kulübü ve lider Erzurumspor FK zirve yarışında en kritik maçta karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Bodrum FK Play-Off'u, Erzurumspor FK'da Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantileyecek. Bodrum FK teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "İki takımın da hedefleri var. Biz kendi işimize odaklanacağız. Puan ya da puanlar aldığımız takdirdi ilk 7 içerisinde olmayı garantileyeceğiz. Erzurumspor FK da Süper Lig için oynayacak. Son derece çekişmeli ve keyifli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı