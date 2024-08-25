Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş
TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Aleksic, Umut Nayir
Goller: Dk. 28 Adil Demirbağ (Kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş (Sipay Bodrum FK), 45+4 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 43 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
7. dakikada Puşcaş'ın ceza sahası içindeki vuruşunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'nin kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa ters bir kafa vuruşu yapan Adil Demirbağ, topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.
31. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un sol kanattan atağında Pedrinho, ceza sahasına orta yaptı. Adil Demirbağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
40. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Puşcaş, kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Puşcaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45+4. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top, filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde bitirdi.