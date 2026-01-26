Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 22. haftasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Goller İsmail Tarım ve Dimitrov'dan geldi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Davut Çelik, Kemal Mavi, Enes Biroğlu

Sakaryaspor : Szumski, Batuhan Çakır, Zwolinski (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Kakuta (Dk. 35 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun (Dk. 46 Melih Bostan), Kolovetsios (Dk. 74 Akuazaoku), Arif Kocaman, Vukovic, Caner Erkin (Dk. 70 Eren Erdoğan), Poyraz Efe Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Dk. 86 Enes Öğrüce), Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Yusuf Sertkaya (Dk. 66 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Dk. 66 Ali Habeşoğlu), Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 90 Furkan Apaydın), Taulan Sülejmanov (Dk. 90 Emirhan Arkutcu)

Goller: Dk. 43 İsmail Tarım, Dk. 69 Dimitrrov (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios, Dk.87 Kerem Şen ( Sakaryaspor ), Dk. 90 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
