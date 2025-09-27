Haberler

Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır

Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sipay Bodrum FK, Manisa FK'ye konuk olmadan önce son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burhan Eşer, takımın ligdeki konumunu korumak istediğini belirterek zorlu bir maç olacağına dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Eşer, şu an ligde bulundukları konumun güzel olduğunu, bu konumu korumak istediklerini söyledi.

Manisa deplasmanının zor olduğuna dikkati çeken Eşer, "Manisa FK iyi bir takım. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

İddiaların odağındaki Karadağlı'ya Gökbakar'dan gönderme
Belediye ekipleri iki zincir marketi mühürledi

Belediye ekipleri iki zincir marketi mühürledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.