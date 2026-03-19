Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, mücadeleyi kazanarak bayramda mutlu olmak istediklerini söyledi.

Son iki maçta başlayan galibiyet serisinin bayramda da devam etmesini umut ettiklerini belirten Yılmaz, "Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle inşallah bizi affetmişlerdir. Bayramdan sonraki ilk maçta seyircimizi tribünlere bekliyoruz." diye konuştu.

Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay da oynayacakları her maçın önemli olduğunu kaydetti.

İstanbul'a maçı kazanmak için gideceklerini aktaran 24 yaşındaki sağ bek, "Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, her şey yolunda. Çok şükür ki sahanın içindeyim, takımla beraberim. Katkı sağlamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü saat 16.00'da İstanbulspor'a konuk olacak.