Bodrum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile yapacağı deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyet serisinin bayramda da devam etmesini umuyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, mücadeleyi kazanarak bayramda mutlu olmak istediklerini söyledi.

Son iki maçta başlayan galibiyet serisinin bayramda da devam etmesini umut ettiklerini belirten Yılmaz, "Zaten taraftara bir borcumuz vardı, içeride maalesef mağlubiyet almıştık. Bu son galibiyetle inşallah bizi affetmişlerdir. Bayramdan sonraki ilk maçta seyircimizi tribünlere bekliyoruz." diye konuştu.

Takımın genç yeteneklerinden Berşan Yavuzay da oynayacakları her maçın önemli olduğunu kaydetti.

İstanbul'a maçı kazanmak için gideceklerini aktaran 24 yaşındaki sağ bek, "Her maç olduğu gibi bu maçta da çok ciddiyiz. Çalışmalarımız sürüyor, her şey yolunda. Çok şükür ki sahanın içindeyim, takımla beraberim. Katkı sağlamaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK, 22 Mart Pazar günü saat 16.00'da İstanbulspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı! Yangın çıktı

İran'dan bir misilleme daha! Arap ülkesinde petrol rafinerisi vuruldu
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı