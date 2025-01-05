Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor Maçında İlk Yarısı Beraberliklerle Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da net pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.
Stat: Grey Beton Bodrum
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Seferi
Bellona Kayserispor : Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahoken, Jeanvier, Baran Ali Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Boa Morte
Sarı kartlar: Dk. 22 Seferi, Dk. 45+2 Volkan Demirel (teknik direktör) (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sipay Bodrum FK ile Bellona Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
7. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Dimitrov'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada Sipay Bodrum FK'nin kazandığı serbest vuruşta Cenk Şen ceza sahasına orta yaptı. Mohammed'in kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.
40. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Cenk Şen'in ceza sahasına yaptığı ortada, savunma oyuncularından dönen topu önünde bulan Mohammed'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.