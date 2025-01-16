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Sipay Bodrum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sipay Bodrum FK, 18 Ocak'ta deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Volkan Demirel, yeni transfer Jonathan Okita'nın maça yetişebileceğini belirtti ve takıma takviye yapmayı düşündüklerini açıkladı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, geniş alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni transfer Jonathan Okita'yı hazır olması durumunda bu haftaki maçta oynatabileceğini söyledi.

Takıma 3-5 futbolcu daha katmak istediklerini anlatan Demirel, "Onların da gelmesiyle kaliteyi yükselterek biraz daha skor anlamında rahatlayacağımızı düşünüyorum. Transferde daha çok ön tarafı düşünüyoruz. Belki bir tane defans anlamında, bek tarafında transfer olabilir. Süper Lig'i bilen oyuncularla ilerlememiz gerekiyor." dedi.

Hakem kararlarını da değerlendiren Demirel, şunları ifade etti:

"Hakemlerle ilgili her takımın şikayeti var. Bizimki biraz bariz oldu. Beşiktaş maçında bize verilmesi gereken 3 penaltı es geçildi. Canımız yanıyor, iyi oynadığımızı düşünüyorum bilhassa ikinci yarı. Beşiktaş gibi bir deplasmanda 42 kez ceza sahasına girmek, 2 civarında gol beklentisi olmak, bunlar kolay şeyler değil. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Tek yapamadığımız gol pozisyonlarını değerlendirmek. Gol pozisyonlarında skor bulursak daha rahat edeceğimizi düşünüyorum."

Gaziantep FK maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demirel, "Gaziantep rakiplerimizden bir tanesi. Her ne kadar puan olarak rahat gözükseler de 3 puanlık sistemde puan farkının çok çabuk kapanacağı ortam var. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz, herkes bana çok iyi oynadığımızı ama skor yapamadığımızı söylüyor. Zaman geldikçe skor da yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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