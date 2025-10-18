Haberler

Sipay Bodrum FK, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor
Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp başkanı Selahattin Polat, Süper Lig hedefleri hakkında açıklamalarda bulunurken, teknik direktör Burhan Eşer de maçın zorluklarına dikkat çekti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip, savunma çalışmaları ve taktik organizasyonlarla idmanı tamamladı.

Kulüp başkanı Selahattin Polat ile teknik direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları yerinde takip ederek takıma moral veren Polat, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti.

Polat, "Oyuncularımız çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Önümüzdeki üç maç kırılma noktalarımızdır. Erok maçında inşallah bunu başarıp yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig hedefi için ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'deyiz. İnşallah şampiyon olarak çıkarız." ifadesini kullandı.

Milli takıma giden oyuncuların döndüğünü ifade eden Eşer, yoğun çalıştıklarını söyledi.

Esenler Erokspor ile keyifli bir maç oynayacaklarını anlatan Eşer, "Bütün maçlar zor. Bulunduğumuz ligde sürpriz sonuçlar çok oluyor. Ligin dengelerinin her an değişebileceği ve her maçın farklı hikayesi olan bir periyot, iyi konsantre olan farkını yaratıyor. Bizde ona göre hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

Esenler Erokspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
