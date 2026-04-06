Haberler

Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sipay Bodrum FK, 7 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyet serilerini 5'e çıkarmak istediklerini belirtti.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK ile 7 Nisan'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlılarını sürdürdü.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'ndeki antrenmandaki açıklamasında, galibiyet serisini 5'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncuların dışında son bir ayın kendileri için güzel geçtiğini aktaran Yılmaz, "7-8 haftalık bir zamanda kaybettiğimiz maçlar vardı. Onların telafisini çok güzel yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalılarımız geri döndü. İnşallah ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle ligin son finişine giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge." dedi.

Taraftarın da takımı desteklediğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah sonu Süper Lig olacak, bizim içimizden öyle geçiyor. Onun için de çok güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Uzun süreli sakatlıkları olan Celal ve Gökdeniz vardı. Celal'in belli bir süreye daha ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de daha birkaç haftası daha var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var, Mert'in bitti, inşallah bu hafta ondan da yararlanabileceğiz. Tam takım oluyoruz. Yani ligin sonuna doğru hem sakatlar, hem cezalılar, formsuzlar hepsi yavaş yavaş geri geldi. Bu da bizi daha iyi bir duruma getirdi."

Kaynak: AA / Osman URAS
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

