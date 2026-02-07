Haberler

Bodrum FK'dan 5 transfer

Bodrum FK'dan 5 transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek amacıyla 5 yeni futbolcu ile sözleşme imzaladı. Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler'den Yunus Tarhan ve MKE Ankaragücü'nden Sıraç Astanakulov ile uzun dönemli anlaşmalar yaptı. Ayrıca, Alper Potuk ve Dino Hotic ile de sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Takım, Adana Demirspor ile oynayacağı maçta 3'te 3 yapma hedefinde.

1'inci Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek adına 5 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sipay Bodrum FK, son olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen Yunus Tarhan ile 1,5 yıllık, MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile ise 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü forması giyen Alper Potuk ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken, UAE Pro Ligi ekiplerinden Ajman Club'da forma giyen Dino Hotic ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Öte yandan, Ankara Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giyen Haqi Osman'ın kulübüne geri döndüğü açıklandı. Yeşil-beyazlı ekipte transfer döneminde ayrılıklar da yaşandı. Fredy Çorum FK'ya, Dimitrov Amed Sportif'e, Musah Mohammed Göztepe'ye ve Okita Damac FC'ye transfer oldu. Yapılan transferlerle birlikte Sipay Bodrum FK'nın, sezonun kalan bölümünde hedefleri doğrultusunda yoluna daha güçlü bir kadroyla devam etmeyi amaçladığı belirtildi.

RAKİP ADANA DEMİRSPOR

1'inci Lig üst üste Sakaryaspor ve Serikspor galibiyetleriyle yeniden Süper Lig'e yükselme yarışında iddialı duruma gelen Bodrum Futbol Kulübü yarın 24'üncü hafta maçında sonuncu Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Adana'da kazanıp 3'te 3 yapacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

Yediler, içtiler, karnı doyan silahına davrandı! Kafede kurşun yağmuru
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Balıkesir'de korkutan deprem

Neredeyse her gün sallanan ilçede korkutan deprem
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı