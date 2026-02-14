Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, kendi sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti. Maçta goller Ali Habeşoğlu ve Hotic'ten gelirken, Keçiörengücü’nün gol yollarında Diouf etkili oldu.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman, Imeri (Dk. 81 İsmail Tarım), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Enes Öğrüce), Hotic (Dk. 81 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 66 Mert Yılmaz), Ali Habeşoğlu (Dk. 90+1 Astanakulov), Seferi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, İshak Karaoğul, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 74 Enes Yılmaz), Diaby (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Hüseyin Bulut (Dk. 84 Ali Akman), Ezeh, Diouf, Fernandes

Goller: Dk. 8 ve 37 Ali Habeşoğlu, Dk. 20 ve 70 Hotic (Sipay Bodrum FK), Dk. 25 ve Dk. 45+3 Diouf, Dk. 90+2 Oğuzcan Çalışkan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ezeh, ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 62 Ajeti, Dk. 71 Hotic (Sipay Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Mahmut Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Yeni halka
Canlı anlatım! Maçta gol yağmuru var, yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Maçta gol yağmuru var! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

Bu takımı kim durduracak?
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı