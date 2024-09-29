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Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta golleri Puşcaş (2) ve Seferi kaydetti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 90 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan, Brazao (Dk. 64 Samet Yalçın), Dimitrov (Dk. 87 Haqi Osman), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Puşcaş (Dk. 87 Celal Dumanlı)

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Alioui (Dk. 68 Nourani), Manev, Aimbetov (Dk. 46 Yusuf Barasi), Abdulsamet Burak (Dk. 88 Ozan Demirbağ, Salih Kavrazlı (Dk. 46 Bünyamin Balat), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 İzzet Çelik), Arda Okan Kurtulan

Goller: Dk. 13 ve 82 Puşcaş, Dk. 54 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 60 Gravillon ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 50 Arda Okan Kurtulan, Dk. 58 Semih Güler, Dk. 73 Nourani, Dk. 80 Vedat Karakuş, Dk. 90+9 Manev ( Adana Demirspor ), Dk. 59 Ajeti, Dk. 61 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

54. dakikada, Sipay Bodrum FK'nin kazandığı kornerde, top savunma oyuncularından döndü. Seferi'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

60. dakikadaki Adana Demirspor atağında Gravillon'un sert vuruşunda top filelere gitti: 2-1

63. dakikada gelişen atakta Adana Demirsporlu oyuncu Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, topu kaleci Sousa kontrol etti.

74. dakikada ceza sahası önünden Seferi'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Vedat Karakuş topa hakim oldu.

78. dakikada ceza sahasında kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesiyle Dimitrov yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR kontrolü yapıldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Seferi'nin kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü. Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

82. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Puşcaş'ın ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Güncel Bodrum Futbol Spor

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