Sinopspor'a 3 Milyon TL Destek

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla Sinopspor'a 3 milyon TL nakdi yardım sağladıklarını açıkladı.

Maviş, yaptığı açıklamada, "Sinopspor'un maddi anlamda güçlenmesi için Bakanımızın desteğiyle 3 milyon TL nakdi yardım aldık. Ayrıca, ilerleyen dönemde ödenmek üzere 2 milyon TL'lik ek destek sözü de aldık" dedi.

Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, sağlanan bu katkının Sinopspor'un sportif hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti. - SİNOP