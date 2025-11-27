Sinopspor'a 3 Milyon TL Destek
AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanı aracılığıyla Sinopspor'a 3 milyon TL nakdi yardım sağlandığını duyurdu. Ayrıca, ilave 2 milyon TL destek sözü verildi.
Maviş, yaptığı açıklamada, "Sinopspor'un maddi anlamda güçlenmesi için Bakanımızın desteğiyle 3 milyon TL nakdi yardım aldık. Ayrıca, ilerleyen dönemde ödenmek üzere 2 milyon TL'lik ek destek sözü de aldık" dedi.
Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, sağlanan bu katkının Sinopspor'un sportif hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor