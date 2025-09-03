Sinopsor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Orduspor 1967'ye 2-0 Yenildi
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, evinde Orduspor 1967'ye 2-0 mağlup oldu. Goller Ali ve Alim'den geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, konuk ettiği Orduspor 1967'ye 2-0 mağlup oldu.
Stat: Sinop Şehir
Hakemler: Hatice Aydın, Ulaş Kaçmaz, Mustafa Boylu
Sinopsor: Sabahattin (Süleyman dk. 77), Emrullah, İsrafil, Emin, Yiğit Can, Samet, Sergen, Batuhan (Yunus dk. 83), Başar Fatih (Tolga dk. 46), Gökay, Kerem (Emirhan dk. 67)
Orduspor 1967: Mertcan, Ali, Hakan, Arda (Mert dk. 87), Oğulcan, Mümin, Cuma (Mustafa Efe dk. 80), Emirhan (Alaaddin dk. 60), Osman (Tolga dk. 81), Alim, Sarper (Ferdi dk. 87)
Goller: Ali (dk. 45+2), Alim (dk. 59) (Orduspor 1967)
Sarı kartlar: Gökay, Tolga, İsrafil, Yiğit Can (Sinopsor), Mümin, Ali (Orduspor 1967) - SİNOP